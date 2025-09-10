Скидки
Шон Портер дал прогноз на бой Канело — Кроуфорд

Шон Портер дал прогноз на бой Канело — Кроуфорд
Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик, американец Шон Портер высказался о предстоящем поединке между соотечественником Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд
14 сентября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Сауль Альварес
Не началось
Теренс Кроуфорд

«Как по мне, оба парня способны победить в этом бою. Канело прошёл через войны, Кроуфорд – нет, поэтому я считаю, что здоровье на его стороне. Думаю, способность выкладываться на 100% в вечер боя на стороне Кроуфорда. Канело выйдет в ринг с готовностью на 90%, такова его форма сейчас.

Если Канело будет ментально готов сделать всё возможное ради того, чтобы сломать Теренса… Вы должны сломать Теренса ментально, потому что вы не сломаете его физически. Это большой подвиг для обоих парней, и я считаю, что это и вправду бой 50 на 50. И я считаю, что Теренс сделает это», — приводит слова Портера издание The Ring.

Напомним, поединок Канело – Кроуфорд состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

