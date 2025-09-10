Скидки
Арман Царукян провёл борцовскую схватку с чемпионом Европы

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян провёл схватку с чемпионом Европы по вольной борьбе соотечественником Курбаном Шираевым.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и два поражения.

Ранее экс-чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев заявил, что действующий обладатель титула грузин Илия Топурия избегает боя с Царукяном.

