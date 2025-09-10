Скидки
Менеджер Бивола назвал двух соперников для следующего боя россиянина

Вадим Корнилов, менеджер объединённого чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, высказался о следующем поединке россиянина.

«Идут переговоры о подготовке третьего боя [с Бетербиевым]. Мы открыты для боёв с Бетербиевым и Бенавидесом в следующем году. Сейчас мы не обсуждаем возможность промежуточного поединка, если только восстановление Дмитрия не перестанет идти по плану», — приводит слова Корнилова издание World Boxing News.

В своём последнем бою, состоявшемся в феврале, Бивол нанёс первое поражение в карьере соотечественнику Артуру Бетербиеву, став абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе.

