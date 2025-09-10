Скидки
Немков объяснил, почему Емельяненко более великий боец, чем Джонс

Бывший чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Вадим Немков объяснил, почему считает Фёдора Емельяненко более великим бойцом, чем экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях американца Джона Джонса.

«Джон, безусловно, классный и одарённый боец. Он победил всех, с кем дрался. Но его нельзя называть более великим в сравнении с Фёдором из-за проблем с допингом», — сказал Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Фёдору Емельяненко 48 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2000 году. Завершил карьеру в 2023 году. Всего на его счету в MMA 40 побед и семь поражений.

