Дрозд: Бивол будет выглядеть ещё убедительнее в третьем бою с Бетербиевым

Бывший чемпион мира россиянин Григорий Дрозд высказался об ожидаемом третьем поединке между соотечественниками Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым, который может состояться в 2026 году.

«Уже после второго поединка я говорил: если состоится третий, Дмитрий будет выглядеть ещё увереннее и убедительнее. Я считаю, что и этот бой он выиграет. В этом году встреча не состоится из-за операции у Дмитрия. Чем дольше она откладывается, тем менее вероятна сама трилогия. Артуру уже 40 лет, и ему с каждым годом всё сложнее оставаться в идеальной форме», — приводит слова Дрозда издание News.ru.

