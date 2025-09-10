Скидки
Карлос Пратес дал прогноз на бой Делла Маддалена — Махачев

Девятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) бразилец Карлос Пратес высказался о предстоящем поединке за титул между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым.

«Как по мне, фаворит Ислам, но Джек показал за последние два года, что сильно вырос как боец. У него действительно хорошие навыки, он продемонстрировал это в бою с Белалом Мухаммадом. Он умеет защищаться от проходов в ноги, и я считаю, что он победит судейским решением, но это будет очень тяжёлый бой», – сказал Пратес в подкасте Ариэлю Хельвани.

Напомним, поединок Делла Маддалена – Махачев состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Вот ответ». Экс-боец UFC объяснил, почему Махачев проиграет Делла Маддалене
