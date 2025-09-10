Скидки
Григорий Дрозд: не поставил бы Усика в ряд с Льюисом, Форманом и Майком Тайсоном

Аудио-версия:
Бывший чемпион мира россиянин Григорий Дрозд высказался о действующем абсолютном чемпионе в супертяжёлом весе украинце Александре Усике.

«Сегодня Усик действительно лучший тяжеловес. Но в исторический ряд с Ленноксом Льюисом, Джорджем Форманом или Майком Тайсоном я бы его не поставил. На пике Льюис, на мой взгляд, победил бы Усика уверенно. Тем не менее Усик — выдающийся боец своего времени, настоящий талант и гений бокса», — приводит слова Дрозда издание News.ru.

Александру Усику 38 лет. Украинец, золотой медалист Олимпиады-2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. В июле 2018-го стал абсолютным чемпионом в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), в мае 2024-го – абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе, в июле 2025-го – двукратным абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе.

Бриедис: Усику уже незачем боксировать
