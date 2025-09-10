Скидки
Немков: для Махачева бой с Делла Маддаленой не может быть лёгкой прогулкой

Бывший чемпион Bellator россиянин Вадим Немков высказался о предстоящем поединке за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и соотечественником Исламом Махачевым.

«Не могу сказать, так как не видел бои Джека. Тем не менее я думаю, что это будет нелёгкий бой для Ислама, поскольку Делла Маддалена владеет поясом. Как поединок может быть лёгким, есть ты выходишь драться против чемпиона? Звание чемпиона нельзя просто так взять и купить, его надо заслужить, пройдя и через борцов, и через ударников. Если человек владеет титулом, то это означает, что он является универсальным бойцом. Это не будет лёгкой прогулкой для Ислама», — сказал Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

