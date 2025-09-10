Жан Силва: никто не верит, что Евлоев станет следующим претендентом в полулёгком весе UFC

10-й номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) бразилец Жан Силва считает, что сумеет стать следующим претендентом на титул в случае победы над соотечественником Диего Лопесом, поединок с которым состоится 14 сентября на турнире UFC Fight Night 259 в Сан-Антонио (США).

«Мовсар Евлоев не будет следующим претендентом на титул. Никто в это не верит! Я вижу себя чемпионом. Я уже чемпион! Мне остаётся только красиво победить Лопеса, а после этого отобрать титул у любого, кто встанет у меня на пути, будь это Александр Волкановски или Лерон Мёрфи. Мне всё равно», – приводит слова Силвы Full Send.