Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Жан Силва: никто не верит, что Евлоев станет следующим претендентом в полулёгком весе UFC

Жан Силва: никто не верит, что Евлоев станет следующим претендентом в полулёгком весе UFC
Комментарии

10-й номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) бразилец Жан Силва считает, что сумеет стать следующим претендентом на титул в случае победы над соотечественником Диего Лопесом, поединок с которым состоится 14 сентября на турнире UFC Fight Night 259 в Сан-Антонио (США).

«Мовсар Евлоев не будет следующим претендентом на титул. Никто в это не верит! Я вижу себя чемпионом. Я уже чемпион! Мне остаётся только красиво победить Лопеса, а после этого отобрать титул у любого, кто встанет у меня на пути, будь это Александр Волкановски или Лерон Мёрфи. Мне всё равно», – приводит слова Силвы Full Send.

Материалы по теме
Лерон Мёрфи сказал, с кем должен сразиться Евлоев, чтобы получить бой за титул UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android