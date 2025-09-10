Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ахмадалиев — о бое с Иноуэ: я способен потрясти любого, и он не является исключением

Ахмадалиев — о бое с Иноуэ: я способен потрясти любого, и он не является исключением
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший объединённый чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) узбекистанец Муроджон Ахмадалиев высказался о предстоящем поединке с японцем Наоей Иноуэ, который состоится 14 сентября в Нагое (Япония).

«Я наконец получил шанс сразиться с Иноуэ. Я очень тяжело работал, чтобы оказаться в этой позиции, и в вечер боя покажу себя с лучшей стороны. Чувствую, что буду в лучшей форме за карьеру.

Я способен потрясти любого, я верю в свою силу и могу её донести. И Иноуэ не является исключением. Моя задача — побить его, и я сделаю всё возможное. У меня есть всё, чтобы соревноваться на самом высоком уровне.

Я докажу миру, что я – лучший. Он – универсал и обладает всеми навыками, но то же касается и меня. Ринг всё покажет. Он никогда не лжёт», — приводит слова Ахмадалиева издание The Ring.

Материалы по теме
Бой за звание абсолютного чемпиона мира Иноуэ — Ахмадалиев покажут в России
Материалы по теме
Супербой Канело — Кроуфорд, защита «абсолюта» Иноуэ. Главные поединки недели
Супербой Канело — Кроуфорд, защита «абсолюта» Иноуэ. Главные поединки недели
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android