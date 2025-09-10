Ахмадалиев — о бое с Иноуэ: я способен потрясти любого, и он не является исключением

Бывший объединённый чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) узбекистанец Муроджон Ахмадалиев высказался о предстоящем поединке с японцем Наоей Иноуэ, который состоится 14 сентября в Нагое (Япония).

«Я наконец получил шанс сразиться с Иноуэ. Я очень тяжело работал, чтобы оказаться в этой позиции, и в вечер боя покажу себя с лучшей стороны. Чувствую, что буду в лучшей форме за карьеру.

Я способен потрясти любого, я верю в свою силу и могу её донести. И Иноуэ не является исключением. Моя задача — побить его, и я сделаю всё возможное. У меня есть всё, чтобы соревноваться на самом высоком уровне.

Я докажу миру, что я – лучший. Он – универсал и обладает всеми навыками, но то же касается и меня. Ринг всё покажет. Он никогда не лжёт», — приводит слова Ахмадалиева издание The Ring.