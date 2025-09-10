Скидки
Суд удовлетворил прошение брата Фёдора Емельяненко об УДО

Суд в Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Ивана Емельяненко, младшего брата российских бойцов смешанного стиля Александра Емельяненко и Фёдора Емельяненко, сообщает издание «РИА Новости».

Напомним, Иван Емельяненко был приговорён к полутора годам колонии в декабре 2024 года. Суд в Старом Осколе признал его виновным в избиении мужчины, который, по данным следствия, неоднократно оскорблял спортсмена и распространял ложные сведения о нём. Емельяненко взяли под стражу сразу после оглашения приговора.

