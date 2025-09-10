Скидки
«Не нужно пытаться это делать». Григорий Дрозд сказал, что требуется для победы над Усиком

Бывший чемпион мира россиянин Григорий Дрозд высказался о действующем абсолютном чемпионе в супертяжёлом весе украинце Александре Усике.

«Нужно не пытаться переиграть его в чистом боксе. Пример Дерека Чисоры или Майриса Бриедиса показал: требуются постоянное давление, работа по корпусу и умение навязать бой на каждом сантиметре ринга. Это должна быть драка, а не шахматная партия», — приводит слова Дрозда издание News.ru.

Александру Усику 38 лет. Украинец, золотой медалист Олимпиады-2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. В июле 2018-го стал абсолютным чемпионом в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), в мае 2024-го – абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе, в июле 2025-го – двукратным абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе.

