Немков рассказал, почему Чимаева нельзя считать российским чемпионом UFC

Бывший чемпион Bellator россиянин Вадим Немков высказался о 31-летнем обладателе титула UFC в категории до 84 кг, не имеющем поражений и представляющим ОАЭ, Хамзате Чимаеве.

«Он же выступает под флагом ОАЭ, значит, представляет эту страну. Я так думаю. Когда ты выступаешь под российским флагом, значит, ты российский спортсмен. Если дерёшься под флагом ОАЭ, то ты спортсмен из ОАЭ, хотя корни могут быть и из Чечни или другого региона России.

Я же по фактам говорю. Да, он чеченец и мне приятно, что Хамзат победил. Но если ты представляешь Россию, то и флаг должен быть российский», — сказал Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.