Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Немков рассказал, почему Чимаева нельзя считать российским чемпионом UFC

Немков рассказал, почему Чимаева нельзя считать российским чемпионом UFC
Комментарии

Бывший чемпион Bellator россиянин Вадим Немков высказался о 31-летнем обладателе титула UFC в категории до 84 кг, не имеющем поражений и представляющим ОАЭ, Хамзате Чимаеве.

«Он же выступает под флагом ОАЭ, значит, представляет эту страну. Я так думаю. Когда ты выступаешь под российским флагом, значит, ты российский спортсмен. Если дерёшься под флагом ОАЭ, то ты спортсмен из ОАЭ, хотя корни могут быть и из Чечни или другого региона России.

Я же по фактам говорю. Да, он чеченец и мне приятно, что Хамзат победил. Но если ты представляешь Россию, то и флаг должен быть российский», — сказал Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Материалы по теме
«Чимаев дерётся под флагом ОАЭ, Россию он не представляет». Интервью с Вадимом Немковым
Эксклюзив
«Чимаев дерётся под флагом ОАЭ, Россию он не представляет». Интервью с Вадимом Немковым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android