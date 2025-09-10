«Тупизм». Менеджер Батыргазиева — о попытке РУСАДА дисквалифицировать боксёра

Менеджер и тренер российского бойца Альберта Батыргазиева Эдуард Кравцов высказался о ситуации вокруг возможной дисквалификации боксёра.

«С нашей стороны вообще никаких проблем не было, потому что Альберт всегда находится в доступе уже больше пяти лет. Проблема возникала у самого РУСАДА со своими комиссарами. Ситуация парадоксальная. Они поставили три флажка, что не смогли застать Альберта в определённом месте и в определённое времени. Потом было разбирательство, комиссия и РУСАДА сами же не нашли никаких нарушений, отменив два флажка. РУСАДА подало на себя в суд, что неправомерно приняло решение. Заплатили со своего бюджета 20 тысяч швейцарских франков за это, пошли в CAS и проиграли там дело. Ещё € 3 тыс. они заплатили компенсацию Альберту.

Чистой воды тупизм, по-другому это не назовёшь. Говорят: «Дураку прикажи молиться, он лоб разобьёт». Не хочу обвинять всё РУСАДА в некомпетентности, но у комиссаров низкий уровень подготовленности, которые занимаются этими вопросами. Когда они выезжают за материалом в установленное время и место, сами не всегда выдерживают тот алгоритм своих движений, которые они должны делать, что приводит к казусным ситуациям. У РУСАДА это часто происходит. На мой взгляд, тут сказывается низкая компетентность самих комиссаров РУСАДА», — приводит слова Кравцова «Советский спорт».

Ранее сообщалось, что РУСАДА зафиксировало у Батыргазиева три пропущенных теста за 12 месяцев, что могло повлечь двухлетнюю дисквалификацию.