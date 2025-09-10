Скидки
В UFC сообщили Пауло Косте, что его бой с Шарой Буллетом находится под угрозой

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста опубликовал пост в социальных сетях, в котором рассказал о возможной отмене его боя с российским средневесом Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет. Поединок изначально был запланирован на 22 ноября на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар).

«UFC: Шара Буллет, вероятно, не сможет с тобой драться», — написал Коста в социальных сетях.

Ранее Коста пообещал разнести Магомедова, высмеяв при этом больной глаз россиянина.

Шара Буллетт дебютировал в UFC в 2023 году. Последний бой Магомедов провёл в июле на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ). Тогда Шарабутдин единогласным судейским решением по итогам трёх раундов победил канадца Марка-Андре Баррио.

