«Пососу твои пальцы, Дана». Боец обратился к президенту UFC с просьбой о контракте

Американский боец смешанных единоборств Стивен Асплунд после победы на турнире Dana White's Contender Series обратился к президенту UFC с необычным предложением.

«Дана, я толстый парень, который любит драться со всеми и где угодно, мне плевать, братан. Я сделаю всё что угодно. Я пососу твои пальцы ног, Дана», — сказал Асплунд в интервью после боя, попросив Уайта дать ему контракт с UFC.

Асплунд на турнире Dana White's Contender Series накануне одолел Энтони Гуарасио техническим нокаутом уже на 16-й секунде первого раунда. После этого он получил свой заветный контракт.

Всего на счету Асплунда семь поединков в ММА, в которых он одержал шесть побед и один раз потерпел поражение. Примечательно, что пять из своих побед Асплунд одержал досрочно.

«Ему нужно вернуться к истокам». Дане Уайту действительно пора искать замену?
