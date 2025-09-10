«С этим нужно что-то делать». Уиттакер раскритиковал тактику Имавова в бою с Борральо

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер подверг критике тактику второго номера рейтинга промоушена в среднем весе француза дагестанского происхождения Нассурдина Имавова в бою с бразильцем Кайо Борральо. Бой 7 сентября закончился победой Имавова единогласным решением судей, однако некоторые действия Имавова не понравились Уиттакеру.

«С тычками в глаза надо разбираться. С ними нужно что-то делать… Тычки в глаза — это ужасно. Когда тебе тычут в глаза, это дезориентирует тебя. Я думаю, что наказание за это должно быть ужесточено», — сказал Уиттакер в своём подкасте MMA Arcade.

В общей сложности на счету Имавова в ММА 17 побед и четыре поражения. Ещё один поединок с его участием признан несостоявшимся.