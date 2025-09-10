Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«С этим нужно что-то делать». Уиттакер раскритиковал тактику Имавова в бою с Борральо

«С этим нужно что-то делать». Уиттакер раскритиковал тактику Имавова в бою с Борральо
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер подверг критике тактику второго номера рейтинга промоушена в среднем весе француза дагестанского происхождения Нассурдина Имавова в бою с бразильцем Кайо Борральо. Бой 7 сентября закончился победой Имавова единогласным решением судей, однако некоторые действия Имавова не понравились Уиттакеру.

UFC 2025. UFC Fight Night 258, Париж, Франция
Нассурдин Имавов (W) — Кайо Борральо
07 сентября 2025, воскресенье. 00:30 МСК
Нассурдин Имавов
Окончено
UD
Кайо Борральо

«С тычками в глаза надо разбираться. С ними нужно что-то делать… Тычки в глаза — это ужасно. Когда тебе тычут в глаза, это дезориентирует тебя. Я думаю, что наказание за это должно быть ужесточено», — сказал Уиттакер в своём подкасте MMA Arcade.

В общей сложности на счету Имавова в ММА 17 побед и четыре поражения. Ещё один поединок с его участием признан несостоявшимся.

Материалы по теме
Уиттакер: не представляю, как кто-то может одолеть Чимаева. Его борьба просто поражает
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android