Менеджер Анкалаева: намерение Магомеда нокаутировать Перейру никуда не делось

Ризван Магомедов, менеджер действующего обладателя титула UFC в полутяжёлом весе россиянина Магомеда Анкалаева, высказался о словах последнего о намерении нокаутировать экс-чемпиона промоушена в категории до 84 кг и до 93 кг бразильца Алекса Перейру в бою-реванше, который состоится 4 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

«Намерение осталось прежним. У Магомеда отличные кондиции. Он уже две недели как перебрался в Штаты. Готовится там. Чтобы последний сбор за пять недель до боя пройти там, пройти акклиматизацию. Тренируется и готовится в Вегасе защищать свой титул.

Правда ли, что Магомед отключил телефоны и попросил не отвлекать его от подготовке? Да, такой момент присутствовал. Магомед очень дисциплинированный парень. И у него нет проблем с тем, чтобы его что‑то отвлекало в тренировочном процессе. Насколько я его знаю и учитывая, как много лет я с ним работаю, могу сказать, что он в этом плане очень чётко себя держит. К каждому бою он очень ответственно относится. И тут тем более не даст сопернику какого‑то шанса в том плане, что не подойдёт к поединку в какой‑то неправильной форме», — приводит слова Магомедова «Матч ТВ».

Напомним, в первом бою, который состоялся в марте 2025 года на турнире UFC 313, Магомед нанёс первое поражение в полутяжёлом весе бразильцу. Анкалаев выиграл в результате судейского решения.