Дана Уайт рассказал о целях их совместного с Турки Аль аш-Шейхом боксёрского проекта

Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор UFC Дана Уайт рассказал о планах, которые он преследует в индустрии профессионального бокса, где он совместно с председателем Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейхом развивает проект Zuffa Boxing.

«По сути, в 2026 году я открою своё шоу, и то, что я собираюсь делать, будет похоже на Contender Series. Лучшие будут драться с лучшими, непобеждённые будут драться с непобеждёнными, и что вы будете делать — это ждать первого боя вечера, а не только главного события. Поэтому я буду растить звёзд, организовывать отличные бои, а потом эти парни будут уходить драться к Турки», — сказал Уайт в интервью Vegas PBS.

Ранее Уайт неоднократно заявлял, что современный бокс «разрушен» и его намерение — спасти данную индустрию.

