Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Иноуэ: не думаю, что уступаю Ахмадалиеву в плане общей силы

Иноуэ: не думаю, что уступаю Ахмадалиеву в плане общей силы
Комментарии

Японский боксёр Наоя Иноуэ поделился ожиданиями от поединка с узбекистанским спортсменом Муроджоном Ахмадалиевым.

«Я точно не думаю, что уступаю Ахмадалиеву в плане общей силы. Но меня беспокоят его физика и его мощь», — цитирует Иноуэ FightsATW.

Напомним, 14 сентября в Нагое (Япония) состоится боксёрский вечер, в главном бою которого абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японец Наоя Иноуэ (30-0, 27 KO) проведёт защиту титула против обязательного претендента по линии WBA узбекистанца Муроджона Ахмадалиева (14-1, 11 KO).

Эта защита станет для Иноуэ шестой относительно поясов WBC и WBO и пятой для поясов WBA, IBF и The Ring.

Материалы по теме
Иноуэ падает, но встаёт — и вырубает. Почему стиль Монстра такой крутой
Иноуэ падает, но встаёт — и вырубает. Почему стиль Монстра такой крутой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android