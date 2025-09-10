Иноуэ: не думаю, что уступаю Ахмадалиеву в плане общей силы

Японский боксёр Наоя Иноуэ поделился ожиданиями от поединка с узбекистанским спортсменом Муроджоном Ахмадалиевым.

«Я точно не думаю, что уступаю Ахмадалиеву в плане общей силы. Но меня беспокоят его физика и его мощь», — цитирует Иноуэ FightsATW.

Напомним, 14 сентября в Нагое (Япония) состоится боксёрский вечер, в главном бою которого абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японец Наоя Иноуэ (30-0, 27 KO) проведёт защиту титула против обязательного претендента по линии WBA узбекистанца Муроджона Ахмадалиева (14-1, 11 KO).

Эта защита станет для Иноуэ шестой относительно поясов WBC и WBO и пятой для поясов WBA, IBF и The Ring.