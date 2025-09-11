Сауль «Канело» Альварес — Теренс Кроуфорд, дата и время боя, где смотреть

В ночь с 13 на 14 сентября на арене Allegiant Stadium в Лас-Вегасе (США) состоится вечер бокса, главным событием которого станет титульный бой, в котором встретятся 35-летний мексиканец Сауль Альварес, более известный как Канело, и 37-летний американец Теренс Кроуфорд. На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе.

Трансляцию боксёрского турнира планирует показать Netflix. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира.

Боксёрский вечер стартует в 3:00 по московскому времени. Бой Альвареса и Кроуфорда ожидается не ранее чем в 6:00 мск.

Напомним, Кроуфорд в последнем поединке, который состоялся 3 августа 2024 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), разделил ринг с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой американского атлета единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

Альварес, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся 4 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), победил единогласным решением судей Уильяма Скалла. В результате Канело вернул себе звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.