«В Америке у меня пропадает борьба». Царукян — о тренировке с российскими борцами

«В Америке у меня пропадает борьба». Царукян — о тренировке с российскими борцами
Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян рассказал, зачем решил провести тренировку с национальной командой по борьбе, которая готовится к чемпионату мира в Загребе.

«У меня борьба чуть‑чуть пропадает, когда я уезжаю в Америку. Вот, приезжаю в Россию и опять нарабатываю её, мне хватает на три-четыре месяца. Со сборной уже тренируюсь в течении пяти лет, и за это время у меня наладились хорошие отношения с тренерами. Если бы я плохо боролся или лишнего наговорил, меня бы не допустили. Они видят, что я что‑то умею, могу стоять в паре со сборниками и не мешать им тренироваться», — сказал Царукян в эфире «Матч ТВ».

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и два поражения.

