«Этот чувак пьян». Кроуфорд ответил на слова Топурии о готовности нокаутировать американца

Бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем и первом полусреднем весе представитель США Теренс Кроуфорд ответил на слова 28-летнего непобеждённого обладателя чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) испано-грузина Илии Топурии, который заявил, что нокаутирует американца в ринге.

«Этот чувак пьян. Многие бойцы ММА много пьют. Должно быть, он был под воздействием алкоголя», — приводит слова Кроуфорда BJ Penn.

Напомним, в ночь с 13 на 14 сентября Теренс Кроуфорд проведёт бой с Саулем «Канело» Альваресом в Лас-Вегасе. Кроуфорд является непобеждённым бойцом. На его счету 41 победа (31 – досрочно).

Илия Топурия заявил о готовности нокаутировать Кроуфорда в ринге
