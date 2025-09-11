Царукян – о Топурии: если не хочет драться, пускай оставляет титул

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян высказался о 28-летнем непобеждённом обладателе чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) испано-грузине Илии Топурии.

— Махачев сказал, что именно ты самый сложный соперник для Топурии. Может поэтому он пока отказывается от боя?

— Есть такое дело. Все опасаются меня. У меня всегда было тяжело с соперниками. Если не хочет драться, пускай оставляет титул или переходит в другую весовую категорию. Он сейчас про бокс говорит, собрался Альвареса и Кроуфорда нокаутировать с одного удара. Так что пускай занимается боксом, а ММА оставит спокойно, мы будем забирать своё, — сказал Царукян в эфире «Матч ТВ».

Царукян в смешанных единоборствах провёл 25 боёв, в которых одержал 22 победы и потерпел три поражения. На счету Топурии 17 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.