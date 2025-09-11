Скидки
Александр Шлеменко и Владислав «Белаз» Ковалёв прошли взвешивание перед титульным боем RCC

Экс-чемпион Bellator в среднем весе российский боец Александр Шлеменко и представитель Беларуси Владислав «Белаз» Ковалёв провели церемонию взвешивания перед титульным поединком RCC в средней весовой категории. Бой Шлеменко и Белаза станет главным событием турнира по смешанным единоборствам RCC 23, который пройдёт 12 сентября на арене «Трактор» в Челябинске.

Прочие бои 2025. RCC
Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв
12 сентября 2025, пятница. 20:00 МСК
Александр Шлеменко
Не началось
Владислав Ковалёв

Вес Шлеменко по результатам взвешивания составил 84,1 кг, вес Ковалёва — 84,25 кг.

Поединок Шлеменко и Ковалёва пройдёт в формате из пяти раундов и ориентировочно начнётся около 20:00 мск. Всего в карде RCC 23 13 поединков, мероприятие начнётся в 15:00 мск.

Видео: Шлеменко и Ковалёв провели битву взглядов

