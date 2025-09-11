Сауль «Канело» Альварес — Теренс Кроуфорд: полный кард участников, список бойцов

В ночь с 13 на 14 сентября на арене Allegiant Stadium в Лас-Вегасе (США) состоится вечер бокса, главным событием которого станет титульный бой, в котором встретятся 35-летний мексиканец Сауль Альварес, более известный как Канело, и 37-летний американец Теренс Кроуфорд. На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе.

Всего на боксёрский вечер запланировано девять поединков.

Полный кард турнира с главным боем Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд

Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд;

Каллум Уолш — Фернандо Варгас;

Кристиан Мбилли — Лестер Мартинес;

Мохаммед Алакель — Джон Орнелас;

Сергей Богачук — Брэндон Адамс;

Иван Дычко — Джермейн Франклин-младший;

Рэйто Цуцуми — Хавьер Мартинес;

Султан Алмохамед — Мартин Карабальо;

Стивен Нельсон — Райко Сантана.

Боксёрский вечер стартует в 3:00 по московскому времени. Бой Альвареса и Кроуфорда ожидается не ранее чем в 6:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира.