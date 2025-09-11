Сауль «Канело» Альварес — Теренс Кроуфорд: полный кард участников, список бойцов

В ночь с 13 на 14 сентября на арене Allegiant Stadium в Лас-Вегасе (США) состоится вечер бокса, главным событием которого станет титульный бой, в котором встретятся 35-летний мексиканец Сауль Альварес, более известный как Канело, и 37-летний американец Теренс Кроуфорд. На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе.
Всего на боксёрский вечер запланировано девять поединков.
Полный кард турнира с главным боем Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд;
Каллум Уолш — Фернандо Варгас;
Кристиан Мбилли — Лестер Мартинес;
Мохаммед Алакель — Джон Орнелас;
Сергей Богачук — Брэндон Адамс;
Иван Дычко — Джермейн Франклин-младший;
Рэйто Цуцуми — Хавьер Мартинес;
Султан Алмохамед — Мартин Карабальо;
Стивен Нельсон — Райко Сантана.
Боксёрский вечер стартует в 3:00 по московскому времени. Бой Альвареса и Кроуфорда ожидается не ранее чем в 6:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира.