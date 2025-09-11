«Есть преимущество». Экс-боец UFC объяснил, почему Махачев финиширует Делла Маддалену

Бывший боец UFC американец Дэн Харди высказался о предстоящем поединке за титул в полусреднем весе (до 77 кг) между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым.

«Я вижу победу Ислама. Они равны в боксе, но у Ислама есть преимущество в ударах ногами и борьбе. Думаю, Махачев финиширует его в поздних раундах», – сказал Харди в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.

Напомним, поединок Делла Маддалена – Махачев состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

Ранее экс-боец UFC Дин Томас объяснил, почему, по его мнению, Махачев проиграет Делла Маддалене.

Ислам Махачев отрабатывает ударную технику перед боем на UFC 322