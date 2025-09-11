Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв: дата и время боя, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв: дата и время боя, во сколько начало, где смотреть
Комментарии

12 сентября в Челябинске состоится бойцовский турнир RCC 23. В главном бою бывший чемпион Bellator в среднем весе (до 84 кг) россиянин Александр Шлеменко проведёт реванш с белорусом Владиславом Ковалёвым.

Прочие бои 2025. RCC
Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв
12 сентября 2025, пятница. 20:00 МСК
Александр Шлеменко
Не началось
Владислав Ковалёв

Прямую трансляцию реванша Шлеменко – Ковалёв проведёт телеканал UDAR. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Первый поединок бойцов состоялся в мае на RCC 22 и завершился победой Ковалёва раздельным судейским решением по итогам трёх раундов.

Александру Шлеменко 41 год. Россиянин дебютировал как профессионал в 2004 году. Всего на его счету 67 побед, 16 поражений и одна ничья.

Владиславу Ковалёву 27 лет. Белорус дебютировал как профессионал в 2020 году. Всего на его счету девять побед и одно поражение.

