Бокс/ММА Новости

«Дайте разнести его». Сусуркаев заявил о готовности заменить Шару Буллета в бою с Костой

«Дайте разнести его». Сусуркаев заявил о готовности заменить Шару Буллета в бою с Костой
Непобеждённый боец среднего веса (до 84 кг) UFC россиянин Байсангур Сусуркаев заявил о желании заменить соотечественника Шарабутдина Магомедова в поединке с бразильцем Пауло Костой, планировавшемся на конец года.

«Дайте мне разнести его. Я могу заменить Шару», — написал Сусуркаев в социальных сетях.

Байсангуру Сусуркаеву 24 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2019 году. В августе Сусуркаев одержал победу на турнире Претендентской серии Даны Уайта (DWCS) и через четыре дня дебютировал в организации.

