Мексиканский боец UFC: такие бойцы, как Перейра, не могут побить Анкалаева

Непобеждённый боец UFC мексиканец Сантьяго Луна высказался о предстоящем титульном реванше в полутяжёлом весе (до 93 кг) между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 4 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

«Анкалаев победит. Такие бойцы, как Перейра, не могут победить стиль Магомеда. Алекс просто выбрасывает левый хук в надежде нокаутировать соперника. Люди считают, что, если вас прижали к сетке, вы не получаете ущерб. Но такой боец сильно устаёт, когда защищается от тейкдаунов. Думаю, у Анкалаева будет тот же план, что в первом бою», — сказал Луна в интервью Джеймсу Линчу.

