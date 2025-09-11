Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мексиканский боец UFC: такие бойцы, как Перейра, не могут побить Анкалаева

Мексиканский боец UFC: такие бойцы, как Перейра, не могут побить Анкалаева
Комментарии

Непобеждённый боец UFC мексиканец Сантьяго Луна высказался о предстоящем титульном реванше в полутяжёлом весе (до 93 кг) между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 4 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

«Анкалаев победит. Такие бойцы, как Перейра, не могут победить стиль Магомеда. Алекс просто выбрасывает левый хук в надежде нокаутировать соперника. Люди считают, что, если вас прижали к сетке, вы не получаете ущерб. Но такой боец сильно устаёт, когда защищается от тейкдаунов. Думаю, у Анкалаева будет тот же план, что в первом бою», — сказал Луна в интервью Джеймсу Линчу.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Американский боец UFC: Анкалаеву будет легко в реванше с Перейрой, он нашёл ключи
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android