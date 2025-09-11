Скидки
Бокс/ММА

Промоутер Тайсона Фьюри высказался о возвращении британца на ринг

Промоутер Тайсона Фьюри высказался о возвращении британца на ринг
Комментарии

Фрэнк Уоррен, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, высказался о потенциальном возвращении британца на ринг.

«Подерётся ли Фьюри с Джошуа в 2026 году? Я не знаю. Если Тайсон захочет подраться в следующем году, он примет решение. В настоящий момент он определённо не собирается драться в этом году», — сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, Фьюри объявил о завершении карьеры в январе. В своем последнем бою, состоявшемся в декабре, британец проиграл единогласным решением украинцу Александру Усику.

Ранее Энтони Джошуа в очередной раз заявил о желании сразиться с Фьюри.

