Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Инсайдер: Эррол Спенс и Джермелл Чарло ведут переговоры о бое

Инсайдер: Эррол Спенс и Джермелл Чарло ведут переговоры о бое
Комментарии

Бывшие чемпионы мира американцы Эррол Спенс-младший (28-1, 22 KO) и Джермелл Чарло (35-2, 19 KO) ведут переговоры о бое в 2026 году, сообщает журналист Майк Коппинджер.

В случае организации поединок пройдёт в лимите первого среднего веса (до 69,9 кг).

Эрролу Спенсу 35 лет. Американец является бывшим объединённым чемпионом мира в полусреднем весе (до 66,7 кг). В своем последнем бою, состоявшемся в июле 2023 года, проиграл техническим нокаутом соотечественнику Теренсу Кроуфорду.

Джермеллу Чарло 35 лет. Американец является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе. В своем последнем бою, состоявшемся в сентябре 2023 года, проиграл единогласным решением мексиканцу Саулю Альваресу.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android