Инсайдер: Эррол Спенс и Джермелл Чарло ведут переговоры о бое

Бывшие чемпионы мира американцы Эррол Спенс-младший (28-1, 22 KO) и Джермелл Чарло (35-2, 19 KO) ведут переговоры о бое в 2026 году, сообщает журналист Майк Коппинджер.

В случае организации поединок пройдёт в лимите первого среднего веса (до 69,9 кг).

Эрролу Спенсу 35 лет. Американец является бывшим объединённым чемпионом мира в полусреднем весе (до 66,7 кг). В своем последнем бою, состоявшемся в июле 2023 года, проиграл техническим нокаутом соотечественнику Теренсу Кроуфорду.

Джермеллу Чарло 35 лет. Американец является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе. В своем последнем бою, состоявшемся в сентябре 2023 года, проиграл единогласным решением мексиканцу Саулю Альваресу.