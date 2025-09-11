Скидки
«Настоящая угроза». Келвин Гастелум сказал, кто может дать бой Чимаеву

«Настоящая угроза». Келвин Гастелум сказал, кто может дать бой Чимаеву
Комментарии

Американский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Келвин Гастелум назвал бойцов, которые, по его мнению, могут составить конкуренцию действующему чемпиону Хамзату Чимаеву.

«Я считаю, у Ренье де Риддера лучшие шансы на бой с Чимаевым. Этот поединок станет самым громким и заставит людей его посмотреть. Но нельзя списывать со счетов Нассурдина Имавова. Он нокаутировал Адесанью и победил Борральо. Это настоящая угроза для чемпиона», — заявил Гастелум на пресс-конференции.

Ранее Нассурдин Имавов ответил, почему он может победить Чимаева.

