WBC представил уникальное ювелирное кольцо для победителя боя Канело — Кроуфорд

Всемирный боксёрский совет (WBC) представил уникальный трофей для победителя предстоящего поединка за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) между мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Теренсом Кроуфордом.

Организация вручит ювелирное кольцо со своей символикой. Стоимость золотого изделия, украшенного камнями общим весом почти 10 карат, превышает $ 100 тыс.

Фото: WBC

Напомним, поединок Канело – Кроуфорд состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США). «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

