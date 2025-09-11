Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

WBC представил уникальное ювелирное кольцо для победителя боя Канело — Кроуфорд

WBC представил уникальное ювелирное кольцо для победителя боя Канело — Кроуфорд
Комментарии

Всемирный боксёрский совет (WBC) представил уникальный трофей для победителя предстоящего поединка за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) между мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Теренсом Кроуфордом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд
14 сентября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Сауль Альварес
Не началось
Теренс Кроуфорд

Организация вручит ювелирное кольцо со своей символикой. Стоимость золотого изделия, украшенного камнями общим весом почти 10 карат, превышает $ 100 тыс.

Фото: WBC

Напомним, поединок Канело – Кроуфорд состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США). «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

