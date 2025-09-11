Алексей Тищенко дал прогноз на поединок Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда

Двукратный олимпийский чемпион россиянин Алексей Тищенко высказался о предстоящем поединке между американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

«Это очень интересный бой с точки зрения мастерства. Боксёры разноплановые, интересные, талантливые. Мне больше нравится манера Кроуфорда. Я даю ему больше шансов на победу. Даже несмотря на то что он поднимается в чужой вес. Мне кажется, что Канело практически не дрался с боксёрами такого стиля и уровня. Разве что с Биволом и Мейвезером. И этим боксёрам проиграл. Дал бы 60 на 40 в пользу Кроуфорда. У Альвареса есть хороший удар, он держит темп. И шансы у него всё-таки есть. Но, думаю, Кроуфорд найдёт способ использовать свои шансы. Скорее всего, бой закончится судейским решением», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

