Павел Силягин сразится за региональный титул IBA 26 сентября в Уфе

Обладатель титулов WBA Gold и IBF Intercontinental во втором среднем весе (до 76,2 кг) россиянин Павел Силягин выступит 26 сентября в Уфе на турнире Международной боксёрской ассоциации (IBA).

Соперником Силягина станет венесуэлец Гонсалес Кейбера. На кону восьмираундового боя будет стоять титул IBA.Intercontinental.

Возглавит турнир IBA в Башкортостане поединок за пояс WBA Continental в лёгком весе (до 61,2 кг) между россиянами Артуром Субханкуловым и Тиграном Узляном. Кард предстоящего шоу в Уфе выглядит следующим образом:

— До 90,7 кг, 6 раундов, IBA.PRO: Ярослав Шкутяк (1-0, Россия) — Халимжон Мамасолиев (2-0, 2 КО, Узбекистан);

— Свыше 90,7 кг, 6 раундов, IBA.PRO: Бекхан Исраилов (1-0 в IBA.PRO, Россия) — Иман Рамезанпур (2-1, 1 КО, Иран).

— До 66,7 кг, 8 раундов, бой за пояс WBA Asia Central: Данис Габдрафиков (4-0, 1 КО, Россия) – Темиржан Баймолда (10-0, 6 КО, Узбекистан);

— До 66,7 кг, 6 раундов, IBA.PRO: Азалия Аминева (3-0, 1 КО в IBA.PRO, Россия) — Неслихан Моллаоглу (1-1, Турция).

— До 76,2 кг, 8 раундов, бой за пояс IBA.Intercontinental: Павел Силягин (16-0-1, 7 КО, Россия) — Гонсалес Кейбер (21-1, 18 КО, Венесуэла);

— До 61,2 кг, 10 раундов, бой за пояс WBA Continental: Артур Субханкулов (9-0, 4 КО, Россия) — Тигран Узлян (12-1, 6 КО, Россия).