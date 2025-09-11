Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Видео: Влад Белаз и Александр Шлеменко провели первый стердаун перед реваншем на RCC 23

Видео: Влад Белаз и Александр Шлеменко провели первый стердаун перед реваншем на RCC 23
Комментарии

Бывший чемпионом Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко и белорусский боец смешанных единоборств (ММА) Владислав Ковалёв, более известный как Белаз, провели первую битву взглядов перед реваншем. Поединок состоится на турнире RCC 23, на кону которого будет титул RCC в категории до 84 кг. Бой пройдёт в Челябинске.

Белаз и Шлеменко провели стердаун перед реваншем на RCC 23:

Напомним, впервые спортсмены встретились 31 мая нынешнего года в Екатеринбурге. Их бой был главным событием мероприятия RCC 22 и завершился победой Белаза раздельным решением судей по итогу трёх раундов.

В общей сложности на счету Шлеменко в ММА 67 побед, 16 поражений и одна ничья. В активе Белаза семь побед и два поражения.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Шлеменко будет драться даже в 50! Король реваншей наметил амбициозные цели
Шлеменко будет драться даже в 50! Король реваншей наметил амбициозные цели
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android