Видео: Влад Белаз и Александр Шлеменко провели первый стердаун перед реваншем на RCC 23

Бывший чемпионом Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко и белорусский боец смешанных единоборств (ММА) Владислав Ковалёв, более известный как Белаз, провели первую битву взглядов перед реваншем. Поединок состоится на турнире RCC 23, на кону которого будет титул RCC в категории до 84 кг. Бой пройдёт в Челябинске.

Белаз и Шлеменко провели стердаун перед реваншем на RCC 23:

Напомним, впервые спортсмены встретились 31 мая нынешнего года в Екатеринбурге. Их бой был главным событием мероприятия RCC 22 и завершился победой Белаза раздельным решением судей по итогу трёх раундов.

В общей сложности на счету Шлеменко в ММА 67 побед, 16 поражений и одна ничья. В активе Белаза семь побед и два поражения.