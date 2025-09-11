Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кроуфорд отреагировал на слух о травме плеча перед боем с Альваресом

Кроуфорд отреагировал на слух о травме плеча перед боем с Альваресом
Комментарии

Американский боксёр Теренс Кроуфорд в шуточной форме отреагировал на слухи о травме плеча, дав понять, что подобные разговоры не соответствуют действительности. В ночь с 13 на 14 сентября Кроуфорд проведёт поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд
14 сентября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Сауль Альварес
Не началось
Теренс Кроуфорд

«Да, у меня проблемы с плечом. Только не говорите Канело! Может, проблемы с левым плечом. Может, с правым, а может, сразу с обоими. У меня проблемы с плечами, но держите это в секрете. Серьёзно, какая ещё травма? Люди придумывают истории, сочиняют всякое. Конечно, сила удара останется при мне. О таком я ещё никогда не переживал. Так что все эти разговоры скоро прекратятся», — приводит слова Кроуфорда All Out Fighting.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Пресс-конференция Канело — Кроуфорд: американец блеснёт, Альварес будет скромен? LIVE
Live
Пресс-конференция Канело — Кроуфорд: американец блеснёт, Альварес будет скромен? LIVE

Промо к поединку Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android