Кроуфорд отреагировал на слух о травме плеча перед боем с Альваресом

Американский боксёр Теренс Кроуфорд в шуточной форме отреагировал на слухи о травме плеча, дав понять, что подобные разговоры не соответствуют действительности. В ночь с 13 на 14 сентября Кроуфорд проведёт поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Да, у меня проблемы с плечом. Только не говорите Канело! Может, проблемы с левым плечом. Может, с правым, а может, сразу с обоими. У меня проблемы с плечами, но держите это в секрете. Серьёзно, какая ещё травма? Люди придумывают истории, сочиняют всякое. Конечно, сила удара останется при мне. О таком я ещё никогда не переживал. Так что все эти разговоры скоро прекратятся», — приводит слова Кроуфорда All Out Fighting.

