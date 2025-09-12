Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

«Реванш — это же для самого себя». Шлеменко — о предстоящем бое с Ковалёвым

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался о предстоящем поединке с белорусом Владиславом Ковалёвым, более известным как Белаз. Поединок состоится 12 сентября на турнире RCC 23 в Челябинске.

Прочие бои 2025. RCC
Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв
12 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК
Александр Шлеменко
Не началось
Владислав Ковалёв

«Это не то, чтобы статус. Реванш – это же для самого себя. Я всем постоянно говорю, что в поражениях нужно винить только себя. Тогда ты сможешь найти причину. Мне приятно, что получается этому соответствовать. Я разобрался, разобрал тот бой. Начал понимать, что пошло не так. А после этого вернулся и выиграл в Омске. Сделал коррективы, работу над ошибками. И очень хочется попасть в эту же ситуацию, с тем же самым бойцом. Потому что только с ним ты можешь понять, действительно ли тогда ты оказался прав. В первую очередь реванш, для самого себя. Мне никому и ничего не хочется доказывать. Только самому себе. Хочется разобраться, что я был прав», — сказал Александр Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Шлеменко не сделал выводов. Шторм снова попадёт под «каток» молодого Белаза?
Шлеменко не сделал выводов. Шторм снова попадёт под «каток» молодого Белаза?

Белаз и Шлеменко провели стердаун перед реваншем на RCC 23:

