Шлеменко рассказал, мог ли он сняться с первого боя с Белазом из-за проблем со здоровьем

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко в преддверии реванша с белорусом Владиславом Ковалёвым, более известным как Белаз, вспомнил об их первом бое. Второй поединок состоится 12 сентября на турнире RCC 23 в Челябинске.

«У меня тогда были такие мысли. Но я не привык к тому, что меня могут обвинить в какой-то трусости. Это мои проблемы. Это моя ошибка. И она привела к такому состоянию. А значит, выходи и дерись в том состоянии, которое есть. Зачем свои проблемы переваливать на организаторов? Столько людей приехало… Полная арена. Они собрались со всей страны, из Казахстана, из Германии, из Грузии. Очень многие ждали этот бой. У меня была похожая ситуация с Алексеем Олейником. Знаю, каково это — после взвешивания потерять бойца. Только в последний момент он сказал нам как организаторам, что не сможет выйти на бой. Это серьёзно бьёт по турниру, по масштабу. Короче говоря, решил сделать так. Много над этим думал. Знаю прекрасно, что у меня в графе поражений есть то, которого могло бы и не быть. Я не был готов на 100%. Но я так воспитан. Правильно это или нет — покажет время», — сказал Александр Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, впервые спортсмены встретились 31 мая нынешнего года в Екатеринбурге. Их бой был главным событием мероприятия RCC 22 и завершился победой Белаза раздельным решением судей по итогу трёх раундов.

Белаз и Шлеменко провели стердаун перед реваншем на RCC 23: