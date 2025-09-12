Шлеменко заявил, что готов подраться с Исмаиловым по правилам бокса

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко в преддверии реванша с белорусом Владиславом Ковалёвым, более известным как Белаз, поделился мнением о возможности провести поединок с Магомедом Исмаиловым.

Второй бой между Шлеменко и Ковалёвым состоится 12 сентября на турнире RCC 23 в Челябинске. В первом поединке победу одержал белорус.

«А когда он в последний раз дрался по MMA? В 2022 году. Как раз со мной. Прошло три года. Что-то обсуждать – создавать инфошум. Я не любитель этого делать. Ему для начала не мешало бы где-то подраться, показать, что он способен тренироваться, выйти, сделать вес, победить. Ему просто не мешало бы быть, а не казаться. Что содрогать воздух? Я уже один раз Магомеду поверил. Из-за его хитростей наш бой перенёсся. Мы подрались на полгода позже. И теперь я понимаю, что никакой конкретики нет. Пустая вода и разговоры. Человек уже не раз замечен в том, что слетает. О чём это может говорить? Вилами по воде. Он даже не является бойцом прямо сейчас. Он шоумен, блогер. Но не боец.

По боксу он хотя бы имеет поражение от Владимира Минеева. Чуть меньшего срока давности. По боксу он выходил. По боксу я не выходил… Да, я активно выступаю, спортсмен другой дисциплины. И по боксу мне будет чуть попроще. Бойцы MMA, имея травмы, спокойно выступают по боксу. Там меньше времени в раунде, попроще. Если подходить с этой точки зрения, то без проблем. Я боец, который любит исправлять ошибки и брать реванши. А первый бой был по MMA – пятираундовый. Хотелось бы подраться именно так. Ну или 10 раундов. Не меньше, а больше. Усложнять ситуацию, а не упрощать её», — сказал Александр Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Белаз и Шлеменко провели стердаун перед реваншем на RCC 23: