Чемпион UFC Илия Топурия ответил, готов ли он баллотироваться на пост президента Испании

Комментарии

Чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия ответил на вопрос, готов ли он последовать примеру ирландца Конора Макгрегора и попробовать себя в политике. Испанскому бойцу задали вопрос о возможности баллотироваться на пост президента Испании.

«Я никогда об этом не думал… но если людям это будет нужно, то, конечно, я отвечу согласием», — сказал Топурия на видео, которым на своей странице в социальных сетях поделился журналист Альваро Кольменеро.

Напомним, в последнем поединке, который проходил в конце июня этого года, Топурия встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Испанец грузинского происхождения нокаутировал его в первом раунде, за счёт чего стал чемпионом UFC в лёгком весе.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
История повторяется. Топурия зашёл на пятую стадию «цикла Макгрегора»
История повторяется. Топурия зашёл на пятую стадию «цикла Макгрегора»

Царукян поддел Топурию, использовав собаку:

