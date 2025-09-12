Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Шлеменко рассказал, сколько боёв планирует провести в 2025 году

Александр Шлеменко рассказал, сколько боёв планирует провести в 2025 году
Аудио-версия:
Именитый ветеран смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил, что планирует провести четыре поединка в 2025 году.

12 сентября на турнире RCC 23 в Челябинске Шлеменко проведёт реванш с белорусом Владиславом Ковалёвым.

Прочие бои 2025. RCC
Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв
12 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК
Александр Шлеменко
Не началось
Владислав Ковалёв

«Мы предложения рассматриваем. Одно дело — рассматривать, а другое дело — пытаться всех убедить в том, что они у тебя есть. Я являюсь человеком, который берёт и делает. Конечно, у меня есть предложения. И я рассматриваю вариант подраться в 2025 году четыре раза. Но бегать и говорить об этом, проводить стердауны… Это не моя история, не мой стиль. Я так не работаю, работаю по-другому», — сказал Александр Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Белаз и Шлеменко провели стердаун перед реваншем на RCC 23:

