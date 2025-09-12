Скидки
Александр Шлеменко высказался о проблемах команды Фёдора Емельяненко

Именитый ветеран смешанных единоборств Александр Шлеменко ответил на вопрос по поводу команды прославленного бойца Фёдора Емельяненко.

– Можно ли говорить, что у команды Емельяненко внутренние проблемы?
– Невозможно развиваться вертикально вверх. Никто и никогда не развивался без спадов. Другой вопрос, как ты их проходишь. Некоторые могут выстрелить и рвануть вверх. А другие – растерять все позиции и рухнуть вниз. Нужно просто за этим следить, делать правильные выводы. И нормально к этому относиться. Я знаю, что у всех есть спады. Если захотеть, можно прикрутить к ним всё что угодно, нафантазировать, наговорить. А можно сделать правильные выводы. Обвинить самого себя, набрать позиции и подготовиться к следующему рывку, стартануть наверх. В жизни точно так же. Жизнь состоит не только из побед. Есть и поражения. Они – наши лучшие учителя. В будущем они нас могут оградить от ещё больших потерь, — сказал Александр Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, сегодня, 12 сентября, Шлеменко проведёт реванш с белорусом Владиславом Ковалёвым. Спортсмены встретятся на турнире RCC 23 в Челябинске.

Белаз и Шлеменко провели стердаун перед реваншем на RCC 23:

