Шон Стрикленд высказался об убийстве сторонника Трампа Чарли Кирка

Шон Стрикленд высказался об убийстве сторонника Трампа Чарли Кирка
Бывший чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд высказался об убийстве Чарли Кирка – американского политического активиста и видного сторонника президента США Дональда Трампа. Он был застрелен вчера, 10 сентября, во время выступления на студенческом мероприятии в Юте (США).

«Я зашёл в соцсети, и кто-то написал: «Эй, слышал, что Чарли Кирка застрелили?» Я такой: «Нет, не слышал». Но почувствовал, что что-то не то. В таких случаях начинаешь думать: «Боже, как я стал таким социопатом? Почему я так оторван от людей?» Мы настолько оторваны от мира. Мне пришлось спросить себя: «Как мы стали поколением социопатов?» Я не знаю, как это исправить. Просто грустно. Это раздражает», — сказал Стрикленд на своей странице в социальных сетях.

