«На базе». Андрей Аршавин показал фото с Дмитрием Биволом

Бывший футболист «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился фотографией с прославленным российским боксёром Дмитрием Биволом.

«На базе», — подписал фото Аршавин, добавив смайлы в виде боксёрской перчатки и футбольного мяча.

Фото: Из личного архива Андрея Аршавина

В общей сложности Бивол в профессиональной карьере к данному моменту принял участие в 25 поединках, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение. Последние два боя он проводил с соотечественником Артуром Бетербиевым. Первое противостояние завершилось в пользу Бетербиева большинством судейских голосов. В реванше Бивол победил аналогичным образом.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь Вспомнить всё!

Материалы по теме Фото «Предупреждение всем хейтерам!» Радимов опубликовал фото с Дмитрием Биволом

Бивол показал, как поддерживает форму: