Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«На базе». Андрей Аршавин показал фото с Дмитрием Биволом

«На базе». Андрей Аршавин показал фото с Дмитрием Биволом
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился фотографией с прославленным российским боксёром Дмитрием Биволом.

«На базе», — подписал фото Аршавин, добавив смайлы в виде боксёрской перчатки и футбольного мяча.

Фото: Из личного архива Андрея Аршавина

В общей сложности Бивол в профессиональной карьере к данному моменту принял участие в 25 поединках, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение. Последние два боя он проводил с соотечественником Артуром Бетербиевым. Первое противостояние завершилось в пользу Бетербиева большинством судейских голосов. В реванше Бивол победил аналогичным образом.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Фото
«Предупреждение всем хейтерам!» Радимов опубликовал фото с Дмитрием Биволом

Бивол показал, как поддерживает форму:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android