Артём Лобов ответил, кто бы победил — Топурия или пиковый Макгрегор

Артём Лобов ответил, кто бы победил — Топурия или пиковый Макгрегор
Бывший боец UFC Артём Лобов предположил, как сложился бы поединок между чемпионом промоушена Даны Уайта Илией Топурией и Конором Макгрегором, когда ирландец был в пиковой форме.

«Буду честен с вами, я большой поклонник Илии. Его стиль невероятен. У него потрясающая ударка. Он очень напористый. Он дерётся агрессивно, идёт вперёд и здорово смотрится в борьбе. Я оцениваю его очень и очень высоко. Но если быть действительно откровенным – а я могу быть немного предвзят – то я и вправду считаю, что пиковый Конор одержал бы победу. Наблюдать за Конором в его прайме было невероятно», — приводит слова Лобова Bloody Elbow.

Конор Макгрегор включился в президентскую гонку в Ирландии:

