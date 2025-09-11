Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Пауло Коста обратился к Шаре Буллету по поводу их ожидаемого боя

Пауло Коста обратился к Шаре Буллету по поводу их ожидаемого боя
Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где обратился к россиянину Шарабутдину Магомедову, более известному как Шара Буллет.

«Шара, будь спокоен, я не буду тыкать тебе в глаза, иди драться», — написал бразильский спортсмен.

Ранее сообщалось, что спортсмены сразятся 22 ноября на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар). Позже Коста на своей странице в социальных сетях заявил, что Шарабутдин, возможно, не сможет принять участия в поединке.

На счету Косты в ММА 15 побед и четыре поражения. В активе Магомедова 16 побед и одно поражение.

