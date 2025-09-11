Скидки
Лобов ответил, кто бы победил в боях праймового Макгрегора с Хабибом и Мейвезером

Лобов ответил, кто бы победил в боях праймового Макгрегора с Хабибом и Мейвезером
Бывший боец UFC Артём Лобов высказал мнение, что экс-чемпион лиги Даны Уайта Конор Макгрегор в пиковой форме справился бы как с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, так и с американским боксёром Флойдом Мейвезером-младшим.

«Помню, на тренировках Конора было просто не удержать. Я наблюдал, как он уничтожил, чёрт возьми, пятерых парней подряд. Одного за другим. Все были свежими, включая меня, а он даже не запыхался. Настоящий убийца. Я уже говорил, что, вероятно, могу быть предвзят, но мне трудно представить, чтобы кто-то одолел пикового Конора. Чувствую, что он мог победить всех. По-моему, он бы одолел Флойда Мейвезера и Хабиба Нурмагомедова», — приводит слова Лобова издание Bloody Elbow.

Макгрегор встречался как с Хабибом, так и с Флойдом и потерпел поражение в обоих поединках.

