Дана Уайт высказался о встрече с Дональдом Трампом по поводу турнира UFC в Белом доме

Генеральный директор UFC Дана Уайт поделился подробностями встречи в Белом доме, где он обсудил идею президента США Дональда Трампа по организацию масштабного мероприятия промоушена.

«На прошлой неделе мы были в Белом доме. Я и моя команда. Мы продемонстрировали ему [Дональду Трампу] всю визуализацию и получили его одобрение — что нравится, а что – нет. В целом ему понравилось, так что теперь мы погружаемся в процесс с головой. Начинается вся работа.

В прошлый раз, когда я был в Белом доме, то поднялся на крышу. Там повсюду снайперы с крупнокалиберными винтовками. Безумие. Вопрос безопасности будет более чем актуальным. В первую очередь Секретная служба обязана защищать президента», — сказал Уайт на канале The Herd with Colin Cowherd в YouTube.

По словам Даны, мероприятие будет рассчитано менее чем на 5000 зрителей, но параллельно организаторы планируют задействовать территорию парка у Белого дома.

«Я не помню, как называется этот парк, но там можно разместить 85 тысяч человек. Мы установим большую сцену — фактически возьмём под контроль весь Вашингтон на ту неделю», — отметил глава UFC.

Шакил О'Нил поприветствовал Дональда Трампа на турнире UFC 314:

